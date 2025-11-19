Muitos membros sugeriram ser apropriado manter juros pelo resto do ano, diz ata do Fed

A ata da reunião de outubro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra clara divisão dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), como havia sido indicado pelo comunicado. O documento afirma que "muitos participantes" sugeriram que "provavelmente seria apropriado manter as taxas de juros inalteradas pelo resto do ano", revelando que uma parte expressiva do FOMC via pouca necessidade de novos cortes após a decisão de outubro. Além disso, a ata registra que alguns apoiaram a decisão de cortar juros em outubro, mas também "poderiam ter apoiado manter o nível da faixa" entre 4% a 4,25%, indicando que mesmo entre aqueles que votaram pelo corte de 25 pontos-base (pb) havia dúvidas sobre a necessidade de flexibilizar ainda mais.

O debate reflete a leitura de que a inflação seguia "um pouco elevada" e mostrava "pouco sinal de retornar de forma sustentável" à meta de 2%, ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho apresentava sinais de perda de fôlego, ampliando o "risco de baixa para o emprego". Essa combinação reforçou a divergência interna sobre quão restritiva a política monetária ainda estava. A ata também lembra que a decisão teve dois votos dissidentes - com o diretor Stephen Miran defendendo corte maior, de 50 pb, e o presidente da distrital de Kansas City, Jeffrey Schmid, preferindo manter as taxas - e destaca que há "visões fortemente divergentes" sobre o que fazer na reunião de dezembro. Balanço patrimonial O FOMC apontou que a maioria dos dirigentes quer concluir redução do balanço patrimonial do BC norte-americano em 1º de dezembro, segundo ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.