MP Materials fecha parceria com EUA e Arábia Saudita para criar refinaria de terras raras

A MP Materials anunciou nesta quarta-feira, 19, uma parceria com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos e a estatal saudita Maaden para criar uma joint venture destinada a desenvolver uma refinaria de terras raras na Arábia Saudita. Segundo a empresa, o acordo segue o quadro estratégico de cooperação firmado entre Washington e Riad nesta semana para fortalecer cadeias de suprimento de minerais críticos.

A companhia afirma que a refinaria representa "um passo crucial para reequilibrar a cadeia global de suprimento" e que o projeto está alinhado aos interesses econômicos e de segurança nacional dos EUA.