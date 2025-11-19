MP Materials fecha parceria com EUA e Arábia Saudita para criar refinaria de terras raras
A MP Materials anunciou nesta quarta-feira, 19, uma parceria com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos e a estatal saudita Maaden para criar uma joint venture destinada a desenvolver uma refinaria de terras raras na Arábia Saudita. Segundo a empresa, o acordo segue o quadro estratégico de cooperação firmado entre Washington e Riad nesta semana para fortalecer cadeias de suprimento de minerais críticos.
A companhia afirma que a refinaria representa "um passo crucial para reequilibrar a cadeia global de suprimento" e que o projeto está alinhado aos interesses econômicos e de segurança nacional dos EUA.
O plano é aproveitar a base energética saudita, sua infraestrutura e recursos minerais para produzir "quantidades significativas de óxidos de terras raras leves e pesadas", destinados aos setores industrial e de defesa dos EUA, Arábia Saudita e países aliados.
O comunicado informa que o modelo societário garante supervisão americana e prevê participação de até 49% para MP e Departamento de Guerra, enquanto a Maaden ficará com ao menos 51%.
O aporte financeiro dos EUA será "sem recurso" e a MP contribuirá com sua tecnologia e capacidade de refino. A empresa acrescenta que também discute apoio à produção de imãs no país.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente