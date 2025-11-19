Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 55 mil cearenses renegociaram dívidas por até R$ 100

Mais de 55 mil cearenses renegociaram dívidas por até R$ 100

Feirão Limpa Nome do Serasa continua até o próximo dia 30 de novembro. Confira as condições e como participar
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por meio do Feirão Limpa Nome da Serasa, mutirão nacional de negociação de dívidas, 55.707 pessoas no Ceará já conseguiram quitar débitos por até R$ 100.

Ao todo, o Estado registra 119.456 acordos firmados, sendo quase metade deles por valores iguais ou inferiores a R$ 100.

No Ceará, mais de 530 mil consumidores têm a possibilidade de regularizar dívidas nesse mesmo patamar para iniciar 2026 com as contas em dia.

As negociações podem ser feitas até o dia 30 de novembro, de forma online — pelo aplicativo ou site do Serasa — ou presencialmente nas agências dos Correios, sem cobrança de taxa.

Em nível nacional, o Feirão já contabiliza 1.348.486 quitações de débitos de até R$ 100 e 3.053.825 no geral.

Leia mais

O feirão funciona como um meio para a população negociar suas dívidas em valores baixos, com o desconto médio de 70%, podendo chegar a 99%. Além de parcelamentos a partir de R$9,90.

Como funciona o pós-pagamento?

Após o consumidor quitar um acordo de negociação de dívidas pelo Serasa Limpa Nome, a empresa credora tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada do CPF do cadastro de inadimplentes da Serasa.

No entanto, mesmo após o pagamento, se houver outras dívidas pendentes registradas no nome do consumidor, ele continuará com o CPF negativado.

Serviço — Feirão Limpa Nome da Serasa

Período: 3 a 30 de novembro

Fortaleza: Agência Central dos Correios – Rua Senador Alencar, 38, Centro

Canais oficiais:

Condições:

Descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90

Delegações do Brasil e Estados Unidos dão início a negociações sobre tarifaço | O POVO NEWS

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar