Juros: taxas longas sobem com dólar antes de leilão de prefixados

Apesar de os rendimentos dos Treasuries terem perdido força na última hora, os juros futuros longos apontam para cima nesta manhã de quarta-feira, 19,, em linha com a leve alta do dólar ante o real. A liquidez, no entanto, tende a ser prejudicada pela agenda esvaziada e véspera de feriado da Consciência Negra, amanhã. O mercado aguarda pelos leilões de LTN e NTN-F (11h).

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,645%, de 13,638% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 12,925%, de 12,884%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 avançava para máxima de 13,280%, de 13,239% ontem no ajuste.