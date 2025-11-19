Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Integrantes do Fed apontaram que continuam a ver arrefecimento do mercado de trabalho

Autor Agência Estado
Em ata divulgada nesta quarta-feira, 19, os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apontaram que continuam a ver um arrefecimento do mercado de trabalho, além da inflação ainda elevada.

Segundo o documento, o mercado de trabalho continuará menos dinâmico do que no início do ano.

"Os participantes observaram que os dados disponíveis antes da paralisação do governo indicavam que o crescimento do emprego havia desacelerado este ano e que a taxa de desemprego havia subido ligeiramente, mas permaneceu baixa até agosto", acrescenta a ata.

EUA

