Integrantes do Fed apontaram que continuam a ver arrefecimento do mercado de trabalho
Em ata divulgada nesta quarta-feira, 19, os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apontaram que continuam a ver um arrefecimento do mercado de trabalho, além da inflação ainda elevada.
Segundo o documento, o mercado de trabalho continuará menos dinâmico do que no início do ano.
"Os participantes observaram que os dados disponíveis antes da paralisação do governo indicavam que o crescimento do emprego havia desacelerado este ano e que a taxa de desemprego havia subido ligeiramente, mas permaneceu baixa até agosto", acrescenta a ata.