Há risco de crise financeira global por meio da bolha de IA nos EUA, diz ex-BC

Há risco de uma nova crise financeira global por meio da bolha de Inteligência Artificial (IA) nos Estados Unidos, considera Luiz Awazu Pereira, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central e ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

"Vemos todas as características de bolha, sem que sistema de governança global tenha melhorado desde a última grande crise financeira global", afirmou Awazu, durante webinar da Fundação FHC nesta quarta-feira sobre "A economia internacional e o futuro do dólar".