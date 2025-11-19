Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FSB alerta sobre bolha em ativos de IA e traça agenda de 2026 para prioridades

FSB alerta sobre bolha em ativos de IA e traça agenda de 2026 para prioridades

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) apontou nesta quarta-feira, 19, sinais de alerta na economia mundial e definiu prioridades para 2026. No encontro, autoridades de 24 jurisdições discutiram vulnerabilidades do sistema financeiro, com ênfase em mercados emergentes, e lançaram frentes de trabalho sobre modernização regulatória, stablecoins, intermediação financeira não bancária e pagamentos transfronteiriços.

Entre os riscos mapeados, o FSB cita a supervalorização de ativos, sobretudo em ações ligadas à inteligência artificial, que podem sofrer correções bruscas, além do endividamento público em alta, impulsionado por crescimento fraco, gastos maiores e envelhecimento populacional - com possível impacto na resiliência financeira.

O FSB cobrará planos de ação regionais para acelerar a meta do G20 de baratear e agilizar pagamentos internacionais, considerada improvável de ser atingida até 2027.

Para 2026, o órgão apontou que priorizará a harmonização de regras sobre criptoativos, o reforço da liquidez de fundos abertos e soluções de financiamento em processos de resolução bancária.

"O foco é adaptar a supervisão aos novos padrões de risco e garantir ambiente estável para o crescimento", disse o presidente do FSB, Andrew Bailey.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar