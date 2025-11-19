FSB alerta sobre bolha em ativos de IA e traça agenda de 2026 para prioridades

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) apontou nesta quarta-feira, 19, sinais de alerta na economia mundial e definiu prioridades para 2026. No encontro, autoridades de 24 jurisdições discutiram vulnerabilidades do sistema financeiro, com ênfase em mercados emergentes, e lançaram frentes de trabalho sobre modernização regulatória, stablecoins, intermediação financeira não bancária e pagamentos transfronteiriços.

Entre os riscos mapeados, o FSB cita a supervalorização de ativos, sobretudo em ações ligadas à inteligência artificial, que podem sofrer correções bruscas, além do endividamento público em alta, impulsionado por crescimento fraco, gastos maiores e envelhecimento populacional - com possível impacto na resiliência financeira.