FlyDubai encomenda 75 aeronaves Boeing 737 MAX em um negócio avaliado em US$ 13 bi

A FlyDubai, companhia aérea de baixo custo irmã da Emirates, anunciou nesta quarta-feira, 19, a encomenda de 75 aeronaves Boeing 737 MAX adicionais, em um negócio avaliado em US$ 13 bilhões (cerca de R$ 69 bilhões, pela cotação atual). A Emirates, por sua vez, adquiriu oito aeronaves Airbus A350-900 por um preço de tabela de US$ 3,4 bilhões (aproximadamente R$ 18 bilhões, pela cotação atual). Os anúncios surgiram depois de a FlyDubai ter feito, no início do Dubai Air Show, uma importante compra de 150 aeronaves Airbus A321neo. Desde o seu primeiro voo em 2009, a FlyDubai só tinha operado aeronaves Boeing 737, o que torna a venda uma grande vitória para o consórcio europeu no evento bienal de aviação.

"Olhando para o futuro, o planejamento proativo da frota é essencial para garantir que estejamos bem posicionados para atender à crescente demanda por viagens, uma demanda que temos certeza de que continuará a crescer", disse o Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da FlyDubai e da Emirates. "Antecipar as necessidades futuras é um fator determinante para o sucesso de qualquer companhia aérea, e o anúncio de hoje reflete nosso compromisso com esse princípio." A FlyDubai e a Boeing fizeram o anúncio em comunicados, sem uma coletiva de imprensa. "Estamos orgulhosos de que os aviões da Boeing continuarão a servir como a espinha dorsal da frota estratégica e dos planos de crescimento da FlyDubai", disse Stephanie Pope, presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes, na mesma declaração da FlyDubai. A FlyDubai acrescentou que tinha opções para mais 75 aeronaves Boeing como parte do acordo.

A compra dos A350 pela Emirates ocorre no momento em que a companhia aérea acaba de iniciar os voos com a aeronave, adicionando-a à sua frota de Airbus A380 e Boeing 777 de dois andares. No início desta semana, a Emirates adquiriu 65 Boeing 777-9 por US$ 38 bilhões durante o salão aeronáutico. "A Emirates agora tem um total de 375 unidades das mais recentes aeronaves de fuselagem larga em sua carteira de encomendas", disse o Sheikh Ahmed. "Este é um investimento enorme em nosso futuro, o futuro de voar melhor para nossos clientes, bem como o futuro da aviação em termos de criação de empregos e valor." Aeroporto de Dubai registra número recorde de passageiros