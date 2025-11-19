Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FlyDubai encomenda 75 aeronaves Boeing 737 MAX em um negócio avaliado em US$ 13 bi

Autor Agência Estado
A FlyDubai, companhia aérea de baixo custo irmã da Emirates, anunciou nesta quarta-feira, 19, a encomenda de 75 aeronaves Boeing 737 MAX adicionais, em um negócio avaliado em US$ 13 bilhões (cerca de R$ 69 bilhões, pela cotação atual). A Emirates, por sua vez, adquiriu oito aeronaves Airbus A350-900 por um preço de tabela de US$ 3,4 bilhões (aproximadamente R$ 18 bilhões, pela cotação atual).

Os anúncios surgiram depois de a FlyDubai ter feito, no início do Dubai Air Show, uma importante compra de 150 aeronaves Airbus A321neo. Desde o seu primeiro voo em 2009, a FlyDubai só tinha operado aeronaves Boeing 737, o que torna a venda uma grande vitória para o consórcio europeu no evento bienal de aviação.

"Olhando para o futuro, o planejamento proativo da frota é essencial para garantir que estejamos bem posicionados para atender à crescente demanda por viagens, uma demanda que temos certeza de que continuará a crescer", disse o Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da FlyDubai e da Emirates. "Antecipar as necessidades futuras é um fator determinante para o sucesso de qualquer companhia aérea, e o anúncio de hoje reflete nosso compromisso com esse princípio."

A FlyDubai e a Boeing fizeram o anúncio em comunicados, sem uma coletiva de imprensa.

"Estamos orgulhosos de que os aviões da Boeing continuarão a servir como a espinha dorsal da frota estratégica e dos planos de crescimento da FlyDubai", disse Stephanie Pope, presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes, na mesma declaração da FlyDubai.

A FlyDubai acrescentou que tinha opções para mais 75 aeronaves Boeing como parte do acordo.

A compra dos A350 pela Emirates ocorre no momento em que a companhia aérea acaba de iniciar os voos com a aeronave, adicionando-a à sua frota de Airbus A380 e Boeing 777 de dois andares. No início desta semana, a Emirates adquiriu 65 Boeing 777-9 por US$ 38 bilhões durante o salão aeronáutico.

"A Emirates agora tem um total de 375 unidades das mais recentes aeronaves de fuselagem larga em sua carteira de encomendas", disse o Sheikh Ahmed. "Este é um investimento enorme em nosso futuro, o futuro de voar melhor para nossos clientes, bem como o futuro da aviação em termos de criação de empregos e valor."

Aeroporto de Dubai registra número recorde de passageiros

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Aeroporto Internacional de Dubai, o mais movimentado do mundo em viagens internacionais, anunciou que já recebeu 70,1 milhões de passageiros este ano e está a caminho de quebrar seus próprios recordes novamente.

O rápido crescimento do número de passageiros no aeroporto reforça a posição de Dubai como um importante centro de viagens entre o Oriente e o Ocidente na aviação global.

*Com informações da AP

