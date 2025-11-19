Fim do Master: trabalhadores e 12 milhões de clientes serão afetados

O BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, cujo CEO é Daniel Vorcaro. / Crédito: Reprodução/GUROMETAL/Wikimedia Commons

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região disse nesta quarta-feira (19) que a determinação do Banco Central de liquidação do Banco Master deve impactar 515 trabalhadores e 12 milhões de clientes. O órgão também analisa os possíveis efeitos indiretos sobre o Will Bank, que faz parte do conglomerado Master. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em nota oficial, o sindicato avisa que “segue atento, cobrando transparência e buscando todas as informações necessárias para proteger os direitos dos trabalhadores e garantir que qualquer ação siga rigorosamente a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria e a legislação vigente“.