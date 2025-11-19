Fecomercio-SP: novembro se torna 2º mês de maior faturamento para varejo devido à Black Friday

Na composição anual, o mês de novembro representou 9,1% do faturamento do varejo em 2024. Esse foi o segundo maior da história, atrás apenas de 2020 (9,6%). Em 2008, antes da data ser assimilada pelo comércio paulista, esse número era de 7,9%.

Dados divulgados pela Federação do Comércio (Fecomercio-SP) mostram que novembro se tornou o segundo mês com maior faturamento para o varejo paulista, atrás apenas de dezembro. O aumento se deve à Black Friday, data esperada pelos consumidores para a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

No Brasil, a Black Friday foi adotada em 2010. Antes disso, novembro era apenas o sexto mês mais relevante para o comércio varejista em São Paulo. Dois anos após sua implementação, em 2012, o penúltimo mês do ano já havia subido duas posições e representava o quarto maior faturamento anual.

Já na comparação com dezembro, tradicionalmente o mais aquecido para o comércio, o mês da Black Friday foi superado em apenas 0,7 ponto porcentual. A Fecomercio avalia que a tendência é de maior competição entre os dois últimos meses do ano, em volume de vendas e faturamento do varejo.

A data ainda é apontada como responsável por reestruturar o consumo de bens com valores elevados, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos. "Muitos consumidores adiam a compra desses produtos para a Black Friday. Isso provocou um deslocamento do faturamento desses segmentos", aponta Thiago Carvalho, assessor econômico da Fecomercio-SP.