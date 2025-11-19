Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,73%
Pontos: 155.380,66
Máxima estável: 156.522 pontos
Mínima de -0,84% : 155.212 pontos
Volume: R$ 25,66 bilhões
Variação em 2025: 29,18%
Variação no mês: 3,91%
Dow Jones: +0,1%
Pontos: 46.138,77
Nasdaq: +0,59%
Pontos: 22.564,23
Ibovespa Futuro: -0,73%
Pontos: 156.865
Máxima (pontos): 158.480
Mínima (pontos): 156.275
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,85
Variação: -0,62%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,82
Variação: -0,52%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,90
Variação: -1%
Ambev ON
Preço: R$ 13,41
Variação: -2,4%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,86
Variação: -0,26%
Vale PNA
Preço: R$ 64,95
Variação: -0,11%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 64,95
Variação: -0,11%
Itausa PN
Preço: R$ 11,75
Variação: -0,76%
Global 40
Cotação: 700,506 centavos de dólar
Variação: -1,48%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3375
Venda: R$ 5,3385
Variação: +0,39%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,42
Venda: R$ 5,52
Variação: -0,2%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3340
Venda: R$ 5,3346
Variação: -0,03%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3216
Venda: R$ 5,4910
Variação: estável
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ R$ 5,33900
Variação: estável
- Euro
Compra: US$ 1,1537 (às 19h02)
Venda: US$ 1,1539 (às 19h02)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1490
Venda: R$ 6,1500
Variação: -0,18%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1308
Venda: R$ 6,4010
Variação: -0,11%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.082,8 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,4%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente