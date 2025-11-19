Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,73%

Pontos: 155.380,66

Máxima estável: 156.522 pontos

Mínima de -0,84% : 155.212 pontos

Volume: R$ 25,66 bilhões

Variação em 2025: 29,18%

Variação no mês: 3,91%

Dow Jones: +0,1%

Pontos: 46.138,77

Nasdaq: +0,59%

Pontos: 22.564,23

Ibovespa Futuro: -0,73%

Pontos: 156.865

Máxima (pontos): 158.480

Mínima (pontos): 156.275

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,85

Variação: -0,62%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,82

Variação: -0,52%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,90

Variação: -1%

Ambev ON

Preço: R$ 13,41

Variação: -2,4%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,86

Variação: -0,26%

Vale PNA

Preço: R$ 64,95

Variação: -0,11%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 64,95

Variação: -0,11%

Itausa PN

Preço: R$ 11,75

Variação: -0,76%

Global 40

Cotação: 700,506 centavos de dólar

Variação: -1,48%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3375

Venda: R$ 5,3385

Variação: +0,39%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,42

Venda: R$ 5,52

Variação: -0,2%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3340

Venda: R$ 5,3346

Variação: -0,03%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3216

Venda: R$ 5,4910

Variação: estável

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ R$ 5,33900

Variação: estável

- Euro

Compra: US$ 1,1537 (às 19h02)

Venda: US$ 1,1539 (às 19h02)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1490

Venda: R$ 6,1500

Variação: -0,18%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1308

Venda: R$ 6,4010

Variação: -0,11%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.082,8 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,4%

