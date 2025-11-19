Estoques de petróleo nos EUA caem 3,426 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 3,426 milhões de barris, a 424,155 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 100 mil barris.

Os estoques de gasolina subiram 2,327 milhões de barris, a 207,391 milhões de barris, contrariando expectativas de queda de 100 mil barris. Já os estoques de destilados aumentaram em 171 mil barris, a 111,08 milhões de barris, contrariando recuo esperado de 1,5 milhão de barris.