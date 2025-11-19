Estoques de petróleo nos EUA caem 3,426 milhões de barris, revela DoE
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 3,426 milhões de barris, a 424,155 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 100 mil barris.
Os estoques de gasolina subiram 2,327 milhões de barris, a 207,391 milhões de barris, contrariando expectativas de queda de 100 mil barris. Já os estoques de destilados aumentaram em 171 mil barris, a 111,08 milhões de barris, contrariando recuo esperado de 1,5 milhão de barris.
A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 89,4% a 90%, ante expectativa de alta maior, a 90,2%.
Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 698 mil barris, a 21,821 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,834 milhões de barris na semana.
As Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR, em inglês) tiveram alta de 533 mil barris, a 410,926 milhões de barris. Fonte: Dow Jones Newswires.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente