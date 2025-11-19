Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA caem 3,426 milhões de barris, revela DoE

Autor Agência Estado
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 3,426 milhões de barris, a 424,155 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 100 mil barris.

Os estoques de gasolina subiram 2,327 milhões de barris, a 207,391 milhões de barris, contrariando expectativas de queda de 100 mil barris. Já os estoques de destilados aumentaram em 171 mil barris, a 111,08 milhões de barris, contrariando recuo esperado de 1,5 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 89,4% a 90%, ante expectativa de alta maior, a 90,2%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 698 mil barris, a 21,821 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,834 milhões de barris na semana.

As Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR, em inglês) tiveram alta de 533 mil barris, a 410,926 milhões de barris. Fonte: Dow Jones Newswires.

