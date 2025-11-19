Escolhido como liquidante do Banco Master, Eduardo Félix Bianchini já atuou em outros 8 casos

Eduardo Félix Bianchini foi escolhido pelo Banco Central como liquidante do Banco Master, que teve sua liquidação extrajudicial decretada na terça-feira, 18, logo após a prisão de seu dono, Daniel Vorcaro. Quase sem pegadas nas redes sociais e sem conceder entrevistas à imprensa, ele deve se concentrar nos próximos anos em uma solução para a dissolução do banco. Antes de começar a trabalhar em processos do tipo, Bianchini foi servidor no BC por 39 anos, de 1973 até 2012. Esta não é a primeira vez que Bianchini está à frente de um trabalho complexo de encerrar as atividades de uma instituição financeira, causando o menor dano possível a clientes e ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Desde 2012, quando se aposentou do BC, ele assumiu ao menos oito vezes o papel de liquidante ou interventor em processos determinados pelo regulador, sem contar o caso do Master: 2012 - intervenção no Banco BVA. 2015 - liquidação extrajudicial do Cruzeiro do Sul. 2015 - liquidação extrajudicial da Pioneer Corretora de Câmbio.

2017 - liquidação extrajudicial da S. Hayata Corretora de Câmbio. 2018 - liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. 2019 - liquidação extrajudicial da Um Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

2020 - liquidação extrajudicial da Decasa Financeira. 2020 - liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. 2025 - liquidação extrajudicial do Banco Master, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank, Master Corretora; Raet do Banco Master Múltiplo.

Oficialmente, uma empresa de Bianchini - a EFB, com nome composto pelas iniciais do ex-servidor do BC, seu único sócio-diretor - é a responsável pela liquidação do Master. Ela foi fundada em agosto de 2021. Tem capital social de R$ 1 mil, e endereço em um apartamento de um prédio residencial no bairro de Higienópolis, em São Paulo, a apenas dois quarteirões do Parque Buenos Aires. O BC decretou na manhã de terça-feira a liquidação de quatro empresas do conglomerado Master - Banco Master, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank, Master Corretora -, além da adoção do Regime Administrativo Especial Temporário (Raet) no Banco Master Múltiplo S.A. O dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal na noite de segunda-feira, 17. Agora, Bianchini fica responsável por todas as empresas. Quando foi escolhido para sanar as empresas do Grupo Cruzeiro do Sul, por exemplo, Bianchini substituiu Sérgio Rodrigues Prates, em 2013. Na época, o BC detectou um rombo contábil de R$ 3,1 bilhões e 17 pessoas foram acusadas pelo Ministério Público Federal (MPF) de praticar crimes como gestão fraudulenta, caixa 2 e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia na ocasião, o banco teria criado mais de 300 mil empréstimos consignados falsos para maquiar seus balanços e dar a impressão de que seus números eram bons. Na época, Bianchini era interventor do Banco BVA e foi sucedido por Isney Manoel Rodrigues.