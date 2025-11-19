Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escolhido como liquidante do Banco Master, Eduardo Félix Bianchini já atuou em outros 8 casos

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Eduardo Félix Bianchini foi escolhido pelo Banco Central como liquidante do Banco Master, que teve sua liquidação extrajudicial decretada na terça-feira, 18, logo após a prisão de seu dono, Daniel Vorcaro. Quase sem pegadas nas redes sociais e sem conceder entrevistas à imprensa, ele deve se concentrar nos próximos anos em uma solução para a dissolução do banco. Antes de começar a trabalhar em processos do tipo, Bianchini foi servidor no BC por 39 anos, de 1973 até 2012.

Esta não é a primeira vez que Bianchini está à frente de um trabalho complexo de encerrar as atividades de uma instituição financeira, causando o menor dano possível a clientes e ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Desde 2012, quando se aposentou do BC, ele assumiu ao menos oito vezes o papel de liquidante ou interventor em processos determinados pelo regulador, sem contar o caso do Master:

2012 - intervenção no Banco BVA.

2015 - liquidação extrajudicial do Cruzeiro do Sul.

2015 - liquidação extrajudicial da Pioneer Corretora de Câmbio.

2017 - liquidação extrajudicial da S. Hayata Corretora de Câmbio.

2018 - liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

2019 - liquidação extrajudicial da Um Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

2020 - liquidação extrajudicial da Decasa Financeira.

2020 - liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

2025 - liquidação extrajudicial do Banco Master, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank, Master Corretora; Raet do Banco Master Múltiplo.

Oficialmente, uma empresa de Bianchini - a EFB, com nome composto pelas iniciais do ex-servidor do BC, seu único sócio-diretor - é a responsável pela liquidação do Master. Ela foi fundada em agosto de 2021. Tem capital social de R$ 1 mil, e endereço em um apartamento de um prédio residencial no bairro de Higienópolis, em São Paulo, a apenas dois quarteirões do Parque Buenos Aires.

O BC decretou na manhã de terça-feira a liquidação de quatro empresas do conglomerado Master - Banco Master, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank, Master Corretora -, além da adoção do Regime Administrativo Especial Temporário (Raet) no Banco Master Múltiplo S.A. O dono do banco, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal na noite de segunda-feira, 17. Agora, Bianchini fica responsável por todas as empresas.

Quando foi escolhido para sanar as empresas do Grupo Cruzeiro do Sul, por exemplo, Bianchini substituiu Sérgio Rodrigues Prates, em 2013. Na época, o BC detectou um rombo contábil de R$ 3,1 bilhões e 17 pessoas foram acusadas pelo Ministério Público Federal (MPF) de praticar crimes como gestão fraudulenta, caixa 2 e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia na ocasião, o banco teria criado mais de 300 mil empréstimos consignados falsos para maquiar seus balanços e dar a impressão de que seus números eram bons. Na época, Bianchini era interventor do Banco BVA e foi sucedido por Isney Manoel Rodrigues.

Entre suas ações à frente do Cruzeiro do Sul, o liquidante determinou, por exemplo, que as carteiras de crédito da instituição passassem a ser administradas pelo Banco do Brasil. Na época, o Broadcast registrou que a escolha pela instituição pública foi pela experiência que o BB possuía com esse tipo de operação. Também pesou o fato de o banco ser o que comprou a maior parte das carteiras do Cruzeiro do Sul, além de Caixa, Bradesco e os estatais Banrisul (Rio Grande do Sul) e Banestes (Espírito Santo). A maior parcela, porém, foi comprada pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), com uma fatia de 70%.

Antes da liquidação, houve uma tentativa de venda, que estava em negociação com o Santander, mas o prazo de vencimento de uma dívida externa de US$ 1,5 bilhão do Cruzeiro do Sul fez com que não houvesse tempo hábil para que as conversas continuassem. No mesmo comunicado sobre a atuação no Cruzeiro do Sul, a autarquia anunciou também a liquidação do Banco Prosper, que tinha sido comprado pela instituição em dezembro de 2011. Até então, a empresa estava sob Regime de Administração Especial Temporária (Raet) desde 4 de junho do mesmo ano sob o comando do FGC.

A Justiça, que chegou a manter os controladores presos por um mês, denominou o caso como "uma das mais graves fraudes da história financeira brasileira" e a imprensa internacional chegou a classificá-lo como uma "história de terror". A operação foi encerrada em julho de 2015, com o liquidante pedindo a falência da instituição.

Nesse ano, o BC decretou a liquidação extrajudicial de cinco instituições por indício de crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Bianchini ficou encarregado de cuidar do caso envolvendo a Pioneer. A área de supervisão do BC constatou na ocasião que essas empresas fizeram "inúmeras operações cambiais irregulares", com "inequívocos indícios de crimes". Além disso, não teriam implementado políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com o porte e o volume de operações, segundo o BC.

