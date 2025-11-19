Empoderar-Te participa da campanha nacional "MudaJunto"

Empoderar-Te é escolhida para campanha nacional que financiará acompanhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade / Crédito: Kayane Paulinho

A organização cearense Empoderar-Te foi selecionada para a campanha coletiva #MudaJunto, promovida pelo movimento Agente Muda. A iniciativa reúne três organizações e tem como objetivo captar recursos pela plataforma Benfeitoria para custear, entre outras ações, o acompanhamento de impacto das mulheres atendidas em 2026 — etapa que, segundo ela, hoje ocorre majoritariamente de forma voluntária.

Mônica Fernandes, Empreendedora Social e representante da Empoderar-Te, explica que o Agente Muda é uma comunidade de práticas nacional que reúne lideranças com foco em mudanças estruturais para uma economia mais equitativa e regenerativa.

A seleção das três organizações apoiadas pela campanha foi interna à comunidade: instituições lideradas por membros do Agente Muda que precisavam de apoio financeiro se inscreveram e foram avaliadas por uma banca julgadora. O critério declarado foi o princípio da equidade — priorizar quem tem menos acesso a recursos.

Metas da campanha e mecanismo de arrecadação

A campanha reúne três pedidos somados de R$ 450 mil, distribuídos originalmente assim:

Empoderar-Te: R$ 150 mil (pedido para custear acompanhamento de impacto);



Casa de Saberes de Cunha: R$ 250 mil (construção da instituição);



Calone: R$ 100 mil (reformas). Na Benfeitoria, a campanha foi estruturada em metas escalonadas, orientadas pela mentoria da plataforma, por conta do formato “tudo ou nada”: se a meta definida não for atingida na campanha, os valores são devolvidos aos doadores. As metas informadas são:

