Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empoderar-Te participa da campanha nacional "MudaJunto"

Empoderar-Te participa da campanha nacional "MudaJunto"

A Empoderar-Te foi selecionada para a campanha nacional #MudaJunto, que busca financiar o acompanhamento de mulheres atendidas pela organização em 2026
Atualizado às Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A organização cearense Empoderar-Te foi selecionada para a campanha coletiva #MudaJunto, promovida pelo movimento Agente Muda. A iniciativa reúne três organizações e tem como objetivo captar recursos pela plataforma Benfeitoria para custear, entre outras ações, o acompanhamento de impacto das mulheres atendidas em 2026 — etapa que, segundo ela, hoje ocorre majoritariamente de forma voluntária.

Mônica Fernandes, Empreendedora Social e representante da Empoderar-Te, explica que o Agente Muda é uma comunidade de práticas nacional que reúne lideranças com foco em mudanças estruturais para uma economia mais equitativa e regenerativa.

A seleção das três organizações apoiadas pela campanha foi interna à comunidade: instituições lideradas por membros do Agente Muda que precisavam de apoio financeiro se inscreveram e foram avaliadas por uma banca julgadora. O critério declarado foi o princípio da equidade — priorizar quem tem menos acesso a recursos.

Metas da campanha e mecanismo de arrecadação

A campanha reúne três pedidos somados de R$ 450 mil, distribuídos originalmente assim:

  • Empoderar-Te: R$ 150 mil (pedido para custear acompanhamento de impacto);
  • Casa de Saberes de Cunha: R$ 250 mil (construção da instituição);
  • Calone: R$ 100 mil (reformas).

Na Benfeitoria, a campanha foi estruturada em metas escalonadas, orientadas pela mentoria da plataforma, por conta do formato “tudo ou nada”: se a meta definida não for atingida na campanha, os valores são devolvidos aos doadores. As metas informadas são:

  • Meta 1: R$ 250 mil
  • Meta 2: R$ 338 mil
  • Meta 3 (ideal): R$ 450 mil

Mônica informa que a Empoderar-Te destinará 100% dos recursos captados à execução do acompanhamento de impacto em 2026.

Leia mais

A Empoderar-Te define como acompanhamento de impacto o acompanhamento continuado — por 12 meses — de cada mulher que participa de suas ações, independentemente da duração inicial da atividade (palestra, curso ou programa). Esse acompanhamento prevê:

  • Revisitas a cada três meses via telefone ou WhatsApp;
  • Aplicação de formulário estruturado que monitora empreendedorismo, violência de gênero, recortes raciais e autonomia econômica;
  • Identificação de necessidades individuais e acionamento de parceiros (serviços de saúde, assistência social, suporte jurídico, orientações de negócio etc.).

Segundo a empreendedora, essa etapa é considerada a mais determinante para efetivar mudanças na vida das mulheres, mas demanda tempo, tecnologia e recursos financeiros que hoje não estão integralmente disponíveis.

Capacidade atual e metas de atendimento

Dados fornecidos pela organização:

  • Atendimentos anuais atuais (voluntários): 2.500 por ano (média);
  • Base de mulheres inscritas/alcance histórico: cerca de 7.000 mulheres (acumulado);
  • Percentual atualmente acompanhado: entre 40% e 45% das mulheres que ingressam, devido à limitação de voluntários;
  • Meta operacional com financiamento: ampliar para 5.000 atendimentos por ano.
  • Custo anual estimado para esse nível de acompanhamento: R$ 150 mil (inclui automatização de processos, auxílio simbólico/ajuda de custo a profissionais e pequenas ajudas diretas às mulheres).

A estimativa de R$ 150 mil considera manter a estrutura atual, com ajustes pontuais, sem transformar substancialmente o modelo de atuação.

Leia mais

Tipos de demandas atendidas

A Empoderar-Te relata atender demandas variadas, entre as quais:

  • situações de violência de gênero e proteção à mulher;
  • internação e tratamento para dependência química de familiares;
  • insegurança alimentar;
  • necessidades de deslocamento para acesso a serviços;
  • demandas jurídico-familiares (pensão, guarda etc.);
  • orientações e suporte para empreendedorismo (gestão, legalização, acesso a fornecedores e crédito);
  • saúde mental (acompanhamento terapêutico, encaminhamentos).

A organização dispõe de uma rede de 28 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, advogados, contadores, administradores, terapeutas e outros), todos submetidos a formação contínua com recorte de descolonialidade, de acordo com Mônica.

Dificuldades de financiamento e experiência em editais

A empresa classifica sua dificuldade de acesso a recursos como estrutural e comum a muitos negócios de impacto: modelos híbridos que não se encaixam claramente nas exigências de editais destinados a Organizações da Sociedade Civil (OSC/ONG) nem nos editais para empresas tradicionais.

A organização afirma já ter tentado editais sem sucesso e, quando excluída, nem sempre recebeu justificativa.

Em janeiro de 2025 (apontado pela assessoria), a Empoderar-Te obteve uma subvenção estadual de R$ 25 mil, primeiro recurso desse tipo para a organização em cinco anos. Mônica informa que esse valor não é suficiente para cobrir integralmente o acompanhamento de impacto de 2026.

Transparência e documentação

A Empoderar-Te produz relatórios anuais de impacto, com coleta e consolidação de dados, atualmente reunidos de forma manual, e publica compilados anualmente em abril (relatório de 2024 disponível em abril/2025, por exemplo).

Leia mais

Projeções para 2026

Com a subvenção de R$ 25 mil já obtida, a assessoria esclarece que ainda faltam aproximadamente R$ 125 mil para alcançar o custo estimado do acompanhamento de 2026 (considerando o pedido total de R$ 150 mil para Empoderar-Te).

A manutenção do modelo sem recursos adicionais implicará ampliar o número de mulheres atendidas com uma capacidade de acompanhamento proporcionalmente menor.

MULHERES EMPREENDEDORAS: Mana Holanda conta a história de Maraponga Mart Moda | Pause

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar