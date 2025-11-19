Empoderar-Te participa da campanha nacional "MudaJunto"A Empoderar-Te foi selecionada para a campanha nacional #MudaJunto, que busca financiar o acompanhamento de mulheres atendidas pela organização em 2026
A organização cearense Empoderar-Te foi selecionada para a campanha coletiva #MudaJunto, promovida pelo movimento Agente Muda. A iniciativa reúne três organizações e tem como objetivo captar recursos pela plataforma Benfeitoria para custear, entre outras ações, o acompanhamento de impacto das mulheres atendidas em 2026 — etapa que, segundo ela, hoje ocorre majoritariamente de forma voluntária.
Mônica Fernandes, Empreendedora Social e representante da Empoderar-Te, explica que o Agente Muda é uma comunidade de práticas nacional que reúne lideranças com foco em mudanças estruturais para uma economia mais equitativa e regenerativa.
A seleção das três organizações apoiadas pela campanha foi interna à comunidade: instituições lideradas por membros do Agente Muda que precisavam de apoio financeiro se inscreveram e foram avaliadas por uma banca julgadora. O critério declarado foi o princípio da equidade — priorizar quem tem menos acesso a recursos.
Metas da campanha e mecanismo de arrecadação
A campanha reúne três pedidos somados de R$ 450 mil, distribuídos originalmente assim:
- Empoderar-Te: R$ 150 mil (pedido para custear acompanhamento de impacto);
- Casa de Saberes de Cunha: R$ 250 mil (construção da instituição);
- Calone: R$ 100 mil (reformas).
Na Benfeitoria, a campanha foi estruturada em metas escalonadas, orientadas pela mentoria da plataforma, por conta do formato “tudo ou nada”: se a meta definida não for atingida na campanha, os valores são devolvidos aos doadores. As metas informadas são:
- Meta 1: R$ 250 mil
- Meta 2: R$ 338 mil
- Meta 3 (ideal): R$ 450 mil
Mônica informa que a Empoderar-Te destinará 100% dos recursos captados à execução do acompanhamento de impacto em 2026.
A Empoderar-Te define como acompanhamento de impacto o acompanhamento continuado — por 12 meses — de cada mulher que participa de suas ações, independentemente da duração inicial da atividade (palestra, curso ou programa). Esse acompanhamento prevê:
- Revisitas a cada três meses via telefone ou WhatsApp;
- Aplicação de formulário estruturado que monitora empreendedorismo, violência de gênero, recortes raciais e autonomia econômica;
- Identificação de necessidades individuais e acionamento de parceiros (serviços de saúde, assistência social, suporte jurídico, orientações de negócio etc.).
Segundo a empreendedora, essa etapa é considerada a mais determinante para efetivar mudanças na vida das mulheres, mas demanda tempo, tecnologia e recursos financeiros que hoje não estão integralmente disponíveis.
Capacidade atual e metas de atendimento
Dados fornecidos pela organização:
- Atendimentos anuais atuais (voluntários): 2.500 por ano (média);
- Base de mulheres inscritas/alcance histórico: cerca de 7.000 mulheres (acumulado);
- Percentual atualmente acompanhado: entre 40% e 45% das mulheres que ingressam, devido à limitação de voluntários;
- Meta operacional com financiamento: ampliar para 5.000 atendimentos por ano.
- Custo anual estimado para esse nível de acompanhamento: R$ 150 mil (inclui automatização de processos, auxílio simbólico/ajuda de custo a profissionais e pequenas ajudas diretas às mulheres).
A estimativa de R$ 150 mil considera manter a estrutura atual, com ajustes pontuais, sem transformar substancialmente o modelo de atuação.
Tipos de demandas atendidas
A Empoderar-Te relata atender demandas variadas, entre as quais:
- situações de violência de gênero e proteção à mulher;
- internação e tratamento para dependência química de familiares;
- insegurança alimentar;
- necessidades de deslocamento para acesso a serviços;
- demandas jurídico-familiares (pensão, guarda etc.);
- orientações e suporte para empreendedorismo (gestão, legalização, acesso a fornecedores e crédito);
- saúde mental (acompanhamento terapêutico, encaminhamentos).
A organização dispõe de uma rede de 28 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, advogados, contadores, administradores, terapeutas e outros), todos submetidos a formação contínua com recorte de descolonialidade, de acordo com Mônica.
Dificuldades de financiamento e experiência em editais
A empresa classifica sua dificuldade de acesso a recursos como estrutural e comum a muitos negócios de impacto: modelos híbridos que não se encaixam claramente nas exigências de editais destinados a Organizações da Sociedade Civil (OSC/ONG) nem nos editais para empresas tradicionais.
A organização afirma já ter tentado editais sem sucesso e, quando excluída, nem sempre recebeu justificativa.
Em janeiro de 2025 (apontado pela assessoria), a Empoderar-Te obteve uma subvenção estadual de R$ 25 mil, primeiro recurso desse tipo para a organização em cinco anos. Mônica informa que esse valor não é suficiente para cobrir integralmente o acompanhamento de impacto de 2026.
Transparência e documentação
A Empoderar-Te produz relatórios anuais de impacto, com coleta e consolidação de dados, atualmente reunidos de forma manual, e publica compilados anualmente em abril (relatório de 2024 disponível em abril/2025, por exemplo).
Projeções para 2026
Com a subvenção de R$ 25 mil já obtida, a assessoria esclarece que ainda faltam aproximadamente R$ 125 mil para alcançar o custo estimado do acompanhamento de 2026 (considerando o pedido total de R$ 150 mil para Empoderar-Te).
A manutenção do modelo sem recursos adicionais implicará ampliar o número de mulheres atendidas com uma capacidade de acompanhamento proporcionalmente menor.
