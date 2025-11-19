Déficit comercial dos EUA cai 23,8% em agosto, para US$ 59,6 bilhões

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 23,8% em agosto ante julho, a US$ 59,6 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio norte-americano nesta quarta-feira, 19. Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo maior em agosto, de US$ 61 bilhões.

O déficit da balança de julho foi revisado para baixo, de US$ 78,31 bilhões para US$ 78,2 bilhões.