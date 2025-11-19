Déficit comercial dos EUA cai 23,8% em agosto, para US$ 59,6 bilhões
O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 23,8% em agosto ante julho, a US$ 59,6 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio norte-americano nesta quarta-feira, 19. Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo maior em agosto, de US$ 61 bilhões.
O déficit da balança de julho foi revisado para baixo, de US$ 78,31 bilhões para US$ 78,2 bilhões.
As exportações dos EUA subiram 0,1% em agosto ante julho, a US$ 280,8 bilhões, enquanto a previsão de analistas consultados pela FactSet era de US$ 278,5 bilhões.
Já as importações recuaram 5,1%, a US$ 340,4 bilhões no período, ante projeção de US$ 338,5 bilhões.