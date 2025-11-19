Defesa de Daniel Vorcaro entra com habeas corpus pedindo a soltura do empresário

O recurso foi apresentado no Tribunal Regional da 1ª Região (TRF-1), em Brasília. Os advogados de Vorcaro pediram durante a audiência de custódia que o empresário fosse mantido na carceragem da PF em São Paulo, local para onde foi levado após a prisão. O objetivo é evitar uma transferência para uma penitenciária.

A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, apresentou nesta quarta-feira, 19, um pedido de habeas corpus pedindo a soltura do empresário preso pela Polícia Federal no momento em que passava no raio-x do Aeroporto de Guarulhos.

O juiz Ricardo Leite pediu uma manifestação da PF antes de proferir sua decisão, e manteve a prisão de Vorcaro e dos outros presos.

Vorcaro foi preso enquanto passava pelo raio-x do Aeroporto de Guarulhos, por volta das 22h de segunda-feira, 16. Ele tentava embarcar em um avião particular com destino ao exterior. Segundo a defesa, o empresário estava viajando para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para fechar o negócio.

De acordo com investigadores, porém, o plano de voo apresentado para o avião no qual Vorcaro embarcaria tinha outro destino: Malta, pequeno país no Mediterrâneo.

A defesa alega que ele viajaria ao exterior para tratar da venda do banco e disse que já havia se colocado à disposição para cooperar com as autoridades. Os advogados afirmaram que o avião iria apenas fazer uma parada para abastecimento em Malta.