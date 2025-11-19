Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cedae diz que avalia impactos financeiros da liquidação do Master

Cedae diz que avalia impactos financeiros da liquidação do Master

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Cedae, estatal fluminense de fornecimento de água - a fatia mantida sob o controle do Estado após a privatização -, informou nesta terça-feira, 18, em comunicado ao mercado, que está avaliando os impactos financeiros da liquidação do Banco Master. A companhia investiu cerca de R$ 200 milhões do caixa em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) do Master.

A estatal diz que tentou fazer o resgate dos títulos, mas a operação foi suspensa e o grupo terá de proceder à habilitação do crédito junto ao liquidante designado pelo Banco Central. "A companhia esclarece que está avaliando os impactos financeiros decorrentes do evento, bem como adotando todas as providências cabíveis para a preservação de seus direitos, inclusive no âmbito do processo de liquidação."

A Broadcast revelou em abril que as aplicações da estatal em títulos do banco representavam cerca de 10% dos investimentos feitos pela companhia com o excedente de caixa no balanço de 2023. O restante estava distribuído em fundos de renda fixa de bancos com a nota de classificação de risco mais elevada no mercado (AAA), como BTG, Itaú e Bradesco.

Como mostrou a Broadcast, na época, nas notas explicativas do balanço de 2023, a companhia informou que a maior parte das alocações finais dos fundos investidos é realizada em títulos públicos. Para alocações em títulos privados, caso do CDB, a companhia dizia que estavam "restritas aqueles nos quais o emissor seja classificado como grau de investimento, para aplicações no Brasil, segundo o menor rating que possua entre as agências classificadoras Fitch, Standard&Poors e Moodys". Na época do investimento, o Banco Master era avaliado abaixo de grau de investimento por Fitch (BBB+) e Moodys (B3).

Em 2024, data do mais recente balanço disponível no site da Cedae, a empresa registrou R$ 3,5 bilhões em receitas e um lucro de R$ 1 bilhão. No documento, consta ainda a aplicação nos CDBs do Master, no valor de R$ 231 milhões.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar