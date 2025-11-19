Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cade retoma na 4ª análise de operação em transporte fluvial de combustíveis na Amazônia

Autor Agência Estado
O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem apenas três itens na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira, 26. O órgão vai retomar a análise da aquisição, pela empresa de transporte fluvial Navemazônia, da integralidade das quotas da Waldemiro P. Lustosa (WPL). O caso tem como terceiros interessados a Vibra Energia, Petróleo Sabba e Ipiranga Produtos de Petróleo.

Como mostrou a Broadcast, o conselheiro relator, Carlos Jacques, votou pela aprovação da operação, sem restrições, na sessão do dia 3 de setembro. Ele não identificou riscos concorrenciais relacionados à capacidade de fechamento de mercado e construção e fornecimento de embarcações para os transportadores de combustíveis na Região Hidrográfica Amazônica. O julgamento do caso foi interrompido na ocasião por um pedido de vista feito pelo conselheiro Diogo Thomson.

O Cade também julga o suposto cartel na licitação para a construção do Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal (Cadf), envolvendo as construtoras Norberto Odebrecht, Delta Construções, Manchester Serviços (Harpia Serviços e Engenharia), e a Via Engenharia. O órgão ainda analisa um pedido de Termo de Compromisso de Cessação (TCC) de acesso restrito, com sigilo na pauta.

