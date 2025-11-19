Cade retoma na 4ª análise de operação em transporte fluvial de combustíveis na Amazônia
O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem apenas três itens na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira, 26. O órgão vai retomar a análise da aquisição, pela empresa de transporte fluvial Navemazônia, da integralidade das quotas da Waldemiro P. Lustosa (WPL). O caso tem como terceiros interessados a Vibra Energia, Petróleo Sabba e Ipiranga Produtos de Petróleo.
Como mostrou a Broadcast, o conselheiro relator, Carlos Jacques, votou pela aprovação da operação, sem restrições, na sessão do dia 3 de setembro. Ele não identificou riscos concorrenciais relacionados à capacidade de fechamento de mercado e construção e fornecimento de embarcações para os transportadores de combustíveis na Região Hidrográfica Amazônica. O julgamento do caso foi interrompido na ocasião por um pedido de vista feito pelo conselheiro Diogo Thomson.
O Cade também julga o suposto cartel na licitação para a construção do Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal (Cadf), envolvendo as construtoras Norberto Odebrecht, Delta Construções, Manchester Serviços (Harpia Serviços e Engenharia), e a Via Engenharia. O órgão ainda analisa um pedido de Termo de Compromisso de Cessação (TCC) de acesso restrito, com sigilo na pauta.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente