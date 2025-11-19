Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BRB contratará auditoria externa para apurar fatos da operação Compliance, da PF

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Banco de Brasília (BRB) informou nesta quarta-feira, 19, que seu conselho de administração aprovou a contratação de auditoria externa especializada, com o objetivo de apurar os fatos investigados na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado, e que o colegiado seguirá acompanhando de forma contínua os desdobramentos dos fatos, mantendo seus acionistas e o mercado devidamente informados.

O presidente do banco, Paulo Henrique Costa, alvo da operação da PF deflagrada ontem para apurar crimes da gestão do Banco Master, foi afastado do cargo.

A Justiça Federal de Brasília determinou o afastamento do banco estatal e também autorizou o cumprimento de busca e apreensão no gabinete. A PF apura suspeitas de crimes na operação de venda do banco Master para o BRB. De acordo com investigadores, o Master criou carteiras de crédito falsas e as vendeu para o banco público, sem garantias para o negócio.

