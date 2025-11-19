Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BNDES abre na sexta consulta de elegibilidade para fornecedores acessarem Brasil Soberano

Agência Estado
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que abrirá na próxima sexta-feira, 21, a consulta para que fornecedores e empresas exportadoras brasileiras afetadas pelo tarifaço norte-americano verifiquem se são elegíveis ao financiamento do Plano Brasil Soberano. As aprovações de crédito pelo programa já se aproximam de R$ 8 bilhões.

O banco de fomento lembra que o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou no último dia 13 uma expansão do público elegível às linhas de crédito de socorro do governo brasileiro, incluindo fornecedores de exportadores e empresas com impacto a partir de 1% do faturamento decorrente da imposição de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Por determinação do presidente Lula, o BNDES tem atuado para mitigar os impactos do tarifaço do governo Trump na economia brasileira, protegendo nossas empresas e os empregos. Foram aprovados mais de R$ 7,7 bilhões em crédito no âmbito do Plano Brasil Soberano", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

As empresas e os fornecedores podem verificar a elegibilidade ao crédito a partir das 8 horas desta sexta-feira, através do site https://www.bndes.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano.

"Os interessados precisarão se autenticar utilizando a plataforma GOV.BR, exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informará se a empresa é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas. Com o resultado da consulta, fornecedores e exportadores poderão procurar as instituições financeiras credenciadas para solicitar o apoio financeiro", orientou o BNDES.

