Americanas nega compromisso de exclusividade em venda do Hortifruti Natural da Terra

A Americanas informou há pouco que continua em processo de Market Sounding para prospecção de interessados na aquisição da unidade de negócio do Hortifruti Natural da Terra, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial.

Adicionalmente, a companhia ressaltou que não recebeu proposta vinculante de qualquer interessado ou, em especial, de qualquer das empresas mencionadas em pedido de esclarecimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em relação a notícias publicadas na imprensa.

A empresa reitera ainda que não há compromisso de exclusividade de negociação em vigor.

