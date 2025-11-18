Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE planeja restringir exportações de sucata de alumínio em 2026

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), planeja limitar as exportações de sucata de alumínio, diante da preocupação de que o aumento dos embarques para fora do bloco possa deixar a Europa sem um insumo crítico para seus esforços de descarbonização.

"Estamos iniciando os trabalhos preparatórios para uma nova medida que trate do problema do vazamento de sucata de alumínio", disse o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, no European Aluminum Summit nesta terça-feira.

O objetivo não é bloquear totalmente as exportações de sucata, mas adotar uma medida "equilibrada" que garanta acesso adequado ao material a preços competitivos, levando em conta os interesses de todos os participantes da cadeia de valor - de produtores e recicladores ao setor industrial que transforma o metal em produtos acabados.

"A sucata é uma commodity estratégica, dada sua importante contribuição para a circularidade e a descarbonização, já que a produção a partir de materiais secundários emite menos e consome menos energia, além de fortalecer nossa autonomia estratégica", afirmou Sefcovic.

Segundo a Comissão, a medida deve ser adotada até a primavera de 2026.

A European Aluminium, que representa o setor no continente, afirma que cerca de 15% da capacidade dos fornos de reciclagem da UE está ociosa por falta de sucata disponível, o que ameaça a continuidade da produção e futuros investimentos no setor.

A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de dobrar as tarifas sobre aço e alumínio importados neste ano, mantendo a sucata isenta, levou a um aumento dos volumes de sucata europeia desviados para os EUA, já que fornecedores conseguem vendê-la sem enfrentar as tarifas mais altas aplicadas ao alumínio.

A demanda persistente da Ásia agravou ainda mais a escassez, segundo a entidade. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

