UE planeja restringir exportações de sucata de alumínio em 2026

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), planeja limitar as exportações de sucata de alumínio, diante da preocupação de que o aumento dos embarques para fora do bloco possa deixar a Europa sem um insumo crítico para seus esforços de descarbonização. "Estamos iniciando os trabalhos preparatórios para uma nova medida que trate do problema do vazamento de sucata de alumínio", disse o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, no European Aluminum Summit nesta terça-feira.

O objetivo não é bloquear totalmente as exportações de sucata, mas adotar uma medida "equilibrada" que garanta acesso adequado ao material a preços competitivos, levando em conta os interesses de todos os participantes da cadeia de valor - de produtores e recicladores ao setor industrial que transforma o metal em produtos acabados. "A sucata é uma commodity estratégica, dada sua importante contribuição para a circularidade e a descarbonização, já que a produção a partir de materiais secundários emite menos e consome menos energia, além de fortalecer nossa autonomia estratégica", afirmou Sefcovic. Segundo a Comissão, a medida deve ser adotada até a primavera de 2026. A European Aluminium, que representa o setor no continente, afirma que cerca de 15% da capacidade dos fornos de reciclagem da UE está ociosa por falta de sucata disponível, o que ameaça a continuidade da produção e futuros investimentos no setor.

A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de dobrar as tarifas sobre aço e alumínio importados neste ano, mantendo a sucata isenta, levou a um aumento dos volumes de sucata europeia desviados para os EUA, já que fornecedores conseguem vendê-la sem enfrentar as tarifas mais altas aplicadas ao alumínio. A demanda persistente da Ásia agravou ainda mais a escassez, segundo a entidade. Fonte: Dow Jones Newswires.