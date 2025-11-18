Trump e Arábia Saudita falam em elevar investimentos para até US$ 1 tri, ampliando cooperação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 18, que o investimento da Arábia Saudita no país, atualmente estimado em US$ 600 bilhões, "pode se tornar US$ 1 trilhão". O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman confirmou a intenção, dizendo que o reino quer elevar o montante e buscar acordos com os EUA em diversos setores, inclusive em inteligência artificial (IA).

Trump declarou que seu governo está reconstruindo as reservas estratégicas de petróleo "destruídas pelo governo de Biden" e destacou que os EUA estão "muito à frente da China no setor de IA". O presidente acrescentou que trabalha para "aprovar envio de chips avançados para a Arábia Saudita", enquanto o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que "talvez tenhamos anúncio sobre licenças de exportação de chips ainda hoje". O republicano reforçou que os EUA estão "envolvidos com IA" no país saudita.