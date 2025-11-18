Syngenta e Amoéba firmam acordo para desenvolver biofungicida

A Syngenta e a Amoéba anunciaram na segunda-feira, 17, a assinatura de um Memorando para o desenvolvimento e comercialização de soluções de biocontrole na União Europeia e no Reino Unido. A parceria foca em tecnologias baseadas na ameba Willaertia magna C2c Maky para proteção de cultivos de cereais. As empresas planejam negociar um acordo definitivo de distribuição até a primavera de 2026. O foco inicial da colaboração será o combate a doenças do trigo, especificamente a mancha de septoria (STB) e a ferrugem amarela.

Segundo dados do comunicado, essas enfermidades atingem entre 9 milhões e 12 milhões de hectares na Europa anualmente. Na Alemanha, a STB gera custos de 1,5 bilhão de euros por ano e perdas de produtividade de até 50%. A tecnologia desenvolvida pela Amoéba atua como um biofungicida que ativa as defesas das plantas. A substância recebeu aprovação da Comissão Europeia em junho de 2025, após avaliação da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA). Em outubro, o produto recebeu a Medalha de Ouro Bernard Blum na categoria de biocontrole.