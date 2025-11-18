STF define penas de nove réus condenados pela trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta terça-feira (18) as penas dos nove réus do Núcleo 3 que foram condenados pela trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

As penas variam entre um ano e 11 meses de prisão em regime aberto e 24 anos de prisão em regime fechado. Apesar da decisão, as prisões não serão executadas imediatamente porque os acusados podem recorrer. Mais cedo, por unanimidade, o colegiado condenou oito militares do Exército e um policial federal. Os militares são conhecidos como kids pretos por terem integrado grupamento de forças especiais do Exército. Eles foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.



Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 A condenação ocorreu pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os réus Márcio Nunes de Resende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior tiveram as condutas desclassificadas e foram condenados pelos crimes de incitação de animosidade entre as Forças Armadas e associação criminosa. Com a alteração, eles tiveram as penas reduzidas e vão cumprir pena em regime aberto. Além disso, eles poderão assinar um acordo de não persecução penal com o Ministério Público para evitar o cumprimento da sentença. O general de Exército Estevam Theofhilo foi absolvido por falta de provas. Confira as penas dos réus Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel: 24 anos de prisão;

Rafael Martins de Oliveira - tenente-coronel: 21 anos de prisão; Rodrigo Bezerra de Azevedo - tenente-coronel: 21 anos de prisão; Wladimir Matos Soares - policial federal: 21 anos de prisão;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros - tenente-coronel: 17 anos de prisão; Bernardo Romão Correa Netto - coronel: 17 anos de prisão; Fabrício Moreira de Bastos - coronel: 16 anos de prisão;