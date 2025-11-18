Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rioprevidência diz negociar para substituir letras do Master por precatórios federais

Tipo Notícia

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rioprevidência, divulgou nota nesta terça-feira, 18, informando que está tentando reverter suas aplicações em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master por precatórios federais. Segundo a autarquia, investimentos de aproximadamente R$ 960 milhões foram feitos em letras emitidas entre outubro de 2023 e agosto de 2024, com vencimentos previstos para 2033 e 2034.

"Atualmente, a autarquia está em negociação para substituir as letras por precatórios federais", declarou o fundo de previdência, em nota à imprensa.

O Rioprevidência afirma ser inverídico que os investimentos no Banco Master somem mais de R$ 2,6 bilhões. Segundo o instituto, o equívoco se deve a um cálculo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que já teria sido esclarecido pela autarquia em recurso apresentado ao tribunal.

"O Rioprevidência ressalta ainda que o pagamento de aposentadorias e pensões está garantido, não havendo qualquer risco para os segurados do Estado do Rio de Janeiro. Cabe destacar ainda que o valor investido junto à instituição é inferior ao da folha mensal paga pela autarquia aos aposentados e pensionistas, hoje em R$ 1,9 bilhão, custeada em grande parte pela receita de royalties e participações especiais", acrescentou o fundo de previdência.

A autarquia afirmou que o Banco Master S.A. detinha autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil e credenciamento ativo junto ao Ministério da Previdência Social à época das aplicações, além de classificação de risco de crédito de "grau de investimento" atribuída pela Fitch Ratings, rating nacional de longo prazo "A-", o que atestaria "solidez financeira e a credibilidade institucional".

"As aplicações foram realizadas em conformidade com todos os regramentos vigentes à época e de acordo com o Plano Anual de Investimentos que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Autarquia", completou a nota.

A crise no Master

O Banco Central decretou nesta terça-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Master S/A, do Banco Master de Investimento S/A, do Banco Letsbank S/A, e da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, bem como Regime Especial de Administração Temporária (Raet) do Banco Master Múltiplo S/A, instituições integrantes do Conglomerado Master.

A medida foi motivada "pela grave crise de liquidez do Conglomerado Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN (Sistema Financeiro Nacional)", explicou o BC, em nota à imprensa.

O deputado estadual fluminense Flávio Serafini (PSOL-RJ), presidente da Comissão dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), encaminhou também nesta terça-feira, 18, uma denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) solicitando que apure possíveis irregularidades e prejuízos milionários causados por operações financeiras do Rioprevidência no escopo das investigações sobre o Banco Master. A denúncia foi protocolada também na Polícia Federal.

"A gente tem uma compreensão de que houve uma orientação política para que o Rioprevidência realizasse essas operações financeiras. E essa orientação política pode ter levado a um prejuízo bilionário aos servidores do Estado do Rio de Janeiro", disse o deputado Serafini ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na petição ao MPF, o deputado estadual defende que os fatos revelam "condutas passíveis de enquadramento em diversos tipos penais, cuja apuração compete à esfera federal", incluindo a possibilidade de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

