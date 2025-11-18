Rioprevidência diz negociar para substituir letras do Master por precatórios federais

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rioprevidência, divulgou nota nesta terça-feira, 18, informando que está tentando reverter suas aplicações em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master por precatórios federais. Segundo a autarquia, investimentos de aproximadamente R$ 960 milhões foram feitos em letras emitidas entre outubro de 2023 e agosto de 2024, com vencimentos previstos para 2033 e 2034. "Atualmente, a autarquia está em negociação para substituir as letras por precatórios federais", declarou o fundo de previdência, em nota à imprensa.

O Rioprevidência afirma ser inverídico que os investimentos no Banco Master somem mais de R$ 2,6 bilhões. Segundo o instituto, o equívoco se deve a um cálculo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que já teria sido esclarecido pela autarquia em recurso apresentado ao tribunal. "O Rioprevidência ressalta ainda que o pagamento de aposentadorias e pensões está garantido, não havendo qualquer risco para os segurados do Estado do Rio de Janeiro. Cabe destacar ainda que o valor investido junto à instituição é inferior ao da folha mensal paga pela autarquia aos aposentados e pensionistas, hoje em R$ 1,9 bilhão, custeada em grande parte pela receita de royalties e participações especiais", acrescentou o fundo de previdência. A autarquia afirmou que o Banco Master S.A. detinha autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil e credenciamento ativo junto ao Ministério da Previdência Social à época das aplicações, além de classificação de risco de crédito de "grau de investimento" atribuída pela Fitch Ratings, rating nacional de longo prazo "A-", o que atestaria "solidez financeira e a credibilidade institucional". "As aplicações foram realizadas em conformidade com todos os regramentos vigentes à época e de acordo com o Plano Anual de Investimentos que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Autarquia", completou a nota.

A crise no Master O Banco Central decretou nesta terça-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Master S/A, do Banco Master de Investimento S/A, do Banco Letsbank S/A, e da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, bem como Regime Especial de Administração Temporária (Raet) do Banco Master Múltiplo S/A, instituições integrantes do Conglomerado Master. A medida foi motivada "pela grave crise de liquidez do Conglomerado Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN (Sistema Financeiro Nacional)", explicou o BC, em nota à imprensa.