Rio Tinto reduzirá produção de alumina em Yarwun para ganhar tempo em plano de resíduos
A Rio Tinto planeja reduzir a produção em sua refinaria de alumina Yarwun, no Estado de Queensland, na Austrália, em 40%, visando ganhar mais tempo para encontrar uma nova solução de longo prazo para o resíduo que produz lá.
A mineradora reduzirá a produção na refinaria Yarwun a partir de outubro de 2026, cortando a produção anual de alumina em cerca de 1,2 milhão de toneladas métricas e eliminando aproximadamente 180 empregos, disse a empresa nesta terça-feira.
A refinaria atualmente emprega cerca de 725 funcionários e produz cerca de 3 milhões de toneladas de alumina anualmente, que é enviada para as fundições de alumínio da Rio Tinto e vendida para clientes globalmente.
Nas taxas de produção atuais, a instalação de rejeitos de Yarwun, que armazena resíduos produzidos no processo de refino, deve atingir a capacidade até 2031, e a empresa ainda não encontrou uma solução alternativa.
Ao reduzir a produção, a Rio Tinto pode manter Yarwun em operação até 2035 enquanto explora opções. Fonte: Dow Jones Newswires.