Rio Tinto reduzirá produção de alumina em Yarwun para ganhar tempo em plano de resíduos

A Rio Tinto planeja reduzir a produção em sua refinaria de alumina Yarwun, no Estado de Queensland, na Austrália, em 40%, visando ganhar mais tempo para encontrar uma nova solução de longo prazo para o resíduo que produz lá.

A mineradora reduzirá a produção na refinaria Yarwun a partir de outubro de 2026, cortando a produção anual de alumina em cerca de 1,2 milhão de toneladas métricas e eliminando aproximadamente 180 empregos, disse a empresa nesta terça-feira.