Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rio Tinto reduzirá produção de alumina em Yarwun para ganhar tempo em plano de resíduos

Rio Tinto reduzirá produção de alumina em Yarwun para ganhar tempo em plano de resíduos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Rio Tinto planeja reduzir a produção em sua refinaria de alumina Yarwun, no Estado de Queensland, na Austrália, em 40%, visando ganhar mais tempo para encontrar uma nova solução de longo prazo para o resíduo que produz lá.

A mineradora reduzirá a produção na refinaria Yarwun a partir de outubro de 2026, cortando a produção anual de alumina em cerca de 1,2 milhão de toneladas métricas e eliminando aproximadamente 180 empregos, disse a empresa nesta terça-feira.

A refinaria atualmente emprega cerca de 725 funcionários e produz cerca de 3 milhões de toneladas de alumina anualmente, que é enviada para as fundições de alumínio da Rio Tinto e vendida para clientes globalmente.

Nas taxas de produção atuais, a instalação de rejeitos de Yarwun, que armazena resíduos produzidos no processo de refino, deve atingir a capacidade até 2031, e a empresa ainda não encontrou uma solução alternativa.

Ao reduzir a produção, a Rio Tinto pode manter Yarwun em operação até 2035 enquanto explora opções. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar