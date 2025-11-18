Pulso do mercado: petróleo recua monitorando ambiente de aversão e sinais sobre oferta

Por Patricia Lara

São Paulo, 18/11/2025 - Os contratos futuros de petróleo operam em baixa na madrugada desta terça-feira em dia de aversão ao risco. Mercado assimila notícia de que o governo de Donald Trump está prestes a divulgar um plano que permitiria a exploração de petróleo na costa da Califórnia, segundo o The Wall Street Journal. Às 4h58 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para janeiro recuava 0,87% na Nymex, a US$ 59,34, enquanto o do Brent para janeiro cedia 0,79% na ICE, a US$ 63,69.