Pulso do mercado: juros dos Treasuries estendem queda antes de dados e com aversão ao risco

Por Patricia Lara

São Paulo, 18/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries prolongam baixa na madrugada desta terça-feira, diante do ambiente de aversão ao risco com as expectativas sobre a divulgação de dados econômicos dos EUA, incluindo o payrolls na quinta-feira, e o balanço da Nvidia, a titã de chips de inteligência artificial, amanhã. Na sessão, dados de encomendas à indústria americana e falas de membros do Fed serão monitorados. Às 4h28 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos caía a 3,571%, enquanto o da T-note de 10 anos recuava a 4,106% e o do T-bond de 30 anos cedia a 4,720%.