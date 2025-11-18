Pulso do mercado: futuros de NY recuam com apreensão sobre retorno de ativos de IA

Por Patricia Lara

São Paulo, 18/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em baixa na madrugada desta terça-feira, à espera da divulgação de balanço da Nvidia amanhã e de dados represados nos EUA pela paralisação do governo. Investidores têm se desfeito de ativos em antecipação a esses desdobramentos que colocam em testes se o boom da inteligência artificial e o crescimento econômico que impulsionaram as ações a recordes sucessivos em 2025 continuarão no próximo ano. Às 4h17 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones cedia 0,59%, o S&P 500 recuava 0,80% e o Nasdaq tinha baixa de 1%.