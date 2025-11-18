Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso do mercado: futuros de NY recuam com apreensão sobre retorno de ativos de IA

Pulso do mercado: futuros de NY recuam com apreensão sobre retorno de ativos de IA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 18/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em baixa na madrugada desta terça-feira, à espera da divulgação de balanço da Nvidia amanhã e de dados represados nos EUA pela paralisação do governo. Investidores têm se desfeito de ativos em antecipação a esses desdobramentos que colocam em testes se o boom da inteligência artificial e o crescimento econômico que impulsionaram as ações a recordes sucessivos em 2025 continuarão no próximo ano. Às 4h17 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones cedia 0,59%, o S&P 500 recuava 0,80% e o Nasdaq tinha baixa de 1%.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar