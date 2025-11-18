Pulso do mercado: dólar reduz baixa ante iene após Ueda citar monitoramento dos movimentos

Por Patricia Lara*

São Paulo, 18/11/2025 - O dólar opera em baixa ante o iene, ainda que tenha reduzido o movimento após comentários do presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, que afirmou que o BC monitorará atentamente os movimentos do câmbio e seus impactos na economia. O dirigente teve uma primeira reunião formal com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. A moeda americana tem variações limitadas ante o euro e a libra, em meio às expectativas sobre a divulgação de dados econômicos dos EUA após o fim da paralisação do governo Trump. Às 4h45 (de Brasília), o dólar cedia a 155,07 ienes, ante 155,23 ienes no fim da tarde de segunda-feira. O dólar chegou a cair a 154,81 ienes mais cedo. O euro era cotado em leve alta, a US$ 1,1596, e a libra rondava a estabilidade, a US$ 1,3156. Já o índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - tinha queda de 0,10%, a 99,58 pontos.