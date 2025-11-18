Pulso do mercado: bolsas europeias têm quedas de mais de 1% com aversão ao risco

Por Patricia Lara

São Paulo, 18/11/2025 - As bolsas europeias abriram em queda, com perdas superiores a 1%, nesta terça-feira, acompanhando o ambiente de aversão ao risco que mantém os futuros de NY pressionados, já que apreensão sobre os retornos de ativos ligados a inteligência artificial precede o balanço da norte-americana Nvidia, previsto para quarta-feira. Às 5h13 (de Brasília), a Bolsa de Londres cedia 0,97%, a de Paris recuava 1,35% e a de Frankfurt tinha recuo de 1,49%. O mercado acionário de Milão caía 1,54% e Lisboa regredia 1,12%. Em Madri, o recuo era de 1,59%.