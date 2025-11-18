Pulso de mercado: Bitcoin chega a cair abaixo de US$ 90 mil com baixa demanda por ativos de risco

Por Patricia Lara*

São Paulo, 18/11/2025 - O bitcoin recuou abaixo da marca dos US$ 90 mil nesta terça-feira, tocando a mínima em quase sete meses, com a aversão ao risco em meio à apreensão sobre os múltiplos dos ativos ligados à inteligência artificial antes da divulgação dos resultados da Nvidia na quarta-feira os EUA. Outra cautela deriva da bateria de indicadores norte-americanos dos próximos dias. O mercado de criptomoeda perdeu US$ 1,2 trilhão Por volta das 5h54 (horário de Brasília), o bitcoin cedia 4,5%, a US$ 91.319,34, depois de tocar Us$ 89.253,78 na mínima em 24 horas, segundo dados da Binance.