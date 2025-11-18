PIB do Chile sobe 1,6% no 3º tri no comparativo anual puxado por demanda interna

Pelo lado da oferta, o BCCh destaca que a expansão foi determinada pelo comércio e pelos serviços pessoais e empresariais, enquanto a atividade mineradora recuou, afetada por menores teores do minério e paralisações na produção de cobre. Na série dessazonalizada, o PIB registrou desaceleração de 0,1% frente ao trimestre anterior, movimento atribuído sobretudo à mineração.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 1,6% no terceiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo documento divulgado pelo Banco Central do Chile (BCCh). O BC afirma que o resultado foi explicado pelo avanço da demanda interna, que registrou alta de 5,8%, impulsionada pela investimento e pelo consumo. O trimestre também teve um dia útil adicional, com impacto de 0,2 ponto porcentual.

Os investimentos cresceram 16,1%, com a formação bruta de capital fixo expandindo-se 10%, impulsionada por maior investimento em caminhões e ônibus e em máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos..

Do ponto de vista da demanda, o consumo das famílias aumentou 2,9%, com avanços em todos os componentes, liderados pelos serviços - especialmente saúde, restaurantes e hotéis e transporte.

No setor externo, as importações subiram 12,8%, enquanto as exportações não variaram. Os embarques de bens caíram 0,6%, afetados pelo cobre, ao passo que as exportações de serviços avançaram 4,6%, refletindo maior gasto em turismo.

O BCCh também revisou para cima o PIB dos dois primeiros trimestres de 2025, elevando as taxas de 2,5% para 2,6% no primeiro trimestre e de 3,1% para 3,3% no segundo, citando atualização das bases estatísticas.