PIB da Colômbia cresce 3,6% no 3º tri de 2025 ante igual período de 2024
O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 3,6% no terceiro trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta terça-feira, 18, em resultado preliminar. Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,1% no período no confronto anual.
O resultado representa uma aceleração ante o avanço de 2,8% no comparativo anual no terceiro trimestre do ano passado.
Segundo dados preliminares do Dane, os setores de administração pública, educação e saúde lideraram o crescimento, avançando 8% e adicionando 1,3 ponto porcentual ao PIB anual.
Comércio, transporte, hospedagem e alimentação cresceram 5,6%, contribuindo com 1,2 ponto. A indústria manufatureira subiu 4,1%, acrescentando 0,5 ponto porcentual.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente