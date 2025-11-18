PIB da Colômbia cresce 3,6% no 3º tri de 2025 ante igual período de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 3,6% no terceiro trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta terça-feira, 18, em resultado preliminar. Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,1% no período no confronto anual.

O resultado representa uma aceleração ante o avanço de 2,8% no comparativo anual no terceiro trimestre do ano passado.