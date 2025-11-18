PF cumpre mandado de busca e apreensão na sede do Banco Master, em São Paulo

Este é um dos 25 mandados de busca e apreensão previstos pela Polícia Federal para serem cumpridos ao longo do dia.

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira, 18, mandado de busca e apreensão na sede do Banco Master, em São Paulo. Os policiais começaram a chegar por volta das 9h50. O prédio, localizado nas redondezas da Avenida Faria Lima, está bloqueado por grades e seguranças, mas os policiais foram prontamente liberados.

Além disso, há também cinco mandados de prisão e dois mandados de prisão temporária, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

As medidas fazem parte da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta terça-feira pela PF e que já prendeu o controlador do Master, Daniel Vorcaro, além de ter afastado o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Também nesta terça, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master, menos de um dia após o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição.

A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre a gestão do Banco Master detectou indícios de que a instituição comandada por Daniel Vorcaro vendeu R$ 12,7 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, o banco público do Distrito Federal, e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio de compra do Master pelo BRB - anunciado em março, mas barrado pelo BC em setembro.