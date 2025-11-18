Petróleo fecha alta, impulsionado por falas de Trump e tensões geopolíticas

O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,35% (US$ 0,81), a US$ 60,67 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 1,07% (US$ 0,69), a US$ 64,89 o barril.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 18, em sessão marcada por volatilidade. Investidores monitoram tensões geopolíticas e falas do presidente dos EUA, Donald Trump, se sobrepondo aos sinais de oferta mais apertada no curto prazo.

"Os preços permanecem presos entre a instabilidade geopolítica e a expansão estrutural da oferta", diz Nadir Belbarka, analista da XMArabia.

Espera-se que os índices globais de petróleo bruto caiam ainda mais nos próximos meses, à medida que as expectativas de um excesso iminente continuam a pesar em suas perspectivas, alerta. No entanto, as últimas sanções dos EUA estão começando a afetar os preços, acrescenta Belbarka.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e o enviado americano Steve Witkoff viajam à Turquia nesta terça para tentar reativar negociações com Moscou e encerrar a guerra. Paralelamente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, enviou na segunda-feira uma carta aos países da União Europeia com propostas formais para expropriar ativos russos e alternativas de financiamento à Ucrânia por meio de empréstimos.

Nos EUA, Trump disse estar reconstruindo as reservas estratégicas dos EUA "destruídas pelo governo de Biden" e que está aberto a conversar com o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, em comentários a repórteres antes de encontro com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.