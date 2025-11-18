PDD, proprietária da Temu, apresenta crescimento tímido de receita e alerta volatilidade futura

A PDD Holdings, proprietária chinesa do aplicativo de compras Temu, continuou sua recente sequência de crescimento de receita de um dígito, enquanto a empresa navega em um ambiente de negócios desafiador, alertando sobre mais volatilidade à frente, em balanço nesta terça-feira, 18. A companhia informou que a receita aumentou 9,0% em relação ao ano anterior, para 108,28 bilhões de yuans (US$ 15,23 bilhões), com o lucro líquido subindo 17% para 29,33 bilhões de yuans. Os analistas esperavam um lucro líquido de 22,46 bilhões de yuans sobre uma receita de 108,705 bilhões de yuans, de acordo com um consenso da FactSet.

"O crescimento das receitas continuou a moderar, refletindo a evolução contínua do cenário competitivo e as incertezas externas", disse o vice-presidente de finanças da PDD, Liu Jun. O desempenho misto ocorre enquanto a PDD enfrenta alguns ventos contrários após anos de crescimento acelerado. O crescimento da receita desacelerou acentuadamente à medida que a empresa muda sua abordagem para se concentrar no apoio aos comerciantes e no desenvolvimento sustentável de suas plataformas. O varejista de descontos disse na terça-feira que seus resultados financeiros podem continuar a flutuar de trimestre para trimestre à medida que mais iniciativas de apoio aos comerciantes e investimentos em ecossistemas são implementados. (Fonte: Dow Jones Newswires).