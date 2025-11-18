Meta vence disputa judicial por monopólio que poderia separar Instagram e WhatsApp

O órgão regulador também acusava a empresa de implementar políticas que dificultavam a entrada de rivais menores no mercado. No entanto, o juiz Boasberg determinou que a agência não conseguiu provar que a Meta detém poder de monopólio atualmente.

A Meta saiu vitoriosa em um histórico julgamento antitruste que ameaçava forçar a empresa a se desfazer do Instagram e WhatsApp. O juiz distrital dos EUA, James Boasberg, decidiu nesta terça-feira, 18, que a gigante de tecnologia não detém monopólio em redes sociais, contrariando as alegações da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês).

O Instagram foi adquirido por US$ 1 bilhão em 2012, enquanto o WhatsApp custou US$ 22 bilhões em 2014, ambas as aquisições aprovadas pela FTC na época.

Em sua decisão, o magistrado destacou que o cenário das redes sociais mudou drasticamente desde que a FTC entrou com a ação em 2020.

O juiz observou que o TikTok, que nem era mencionado nas primeiras opiniões do caso em 2021 e 2022, hoje ocupa o centro do palco como o rival mais feroz da Meta. A decisão foi anunciada após o encerramento das audiências em maio deste ano. Fonte: Associated Press

