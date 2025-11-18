Juros: Taxas têm viés de alta com dólar, com Comef e leilões do Tesouro no radar

O viés é de alta nos juros futuros, em sintonia com o dólar, mas o movimento é limitado pelo recuo das taxas dos Treasuries. O investidor aguarda os leilões de NTN-B e LFT (11h). O mercado também está atento à reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), às 9h30 e às 14h, com participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e de diretores da instituição, após a Polícia Federal deflagrar operações contra crimes financeiros e liquidação do Banco Master.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,665%, de 13,646% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 12,940%, de 12,909%, e vencimento para janeiro de 2031 avançava para 13,270%, de 13,247% ontem no ajuste.