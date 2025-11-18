Itamaraty: Paraguai encerra tema da espionagem e concorda em conversar sobre anexo C de Itaipu

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, se reuniram na segunda-feira, 17, em Assunção. Em comunicado oficial, o governo brasileiro afirmou que o Paraguai deu por encerrado o assunto da espionagem brasileira contra aquele país e que concorda em discutir o anexo C de Itaipu ainda em dezembro. "Ambos os Chanceleres acordaram a retomada, na primeira quinzena de dezembro de 2025, das negociações sobre a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, com base no Entendimento Bilateral de abril de 2024", escreveu.

Em abril de 2025, o Paraguai suspendeu as negociações com o Brasil sobre a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, até que estivessem esclarecidas as denúncias de espionagem organizada pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre autoridades paraguaias. As ações de espionagem teriam se iniciado em 2022, ainda sob a gestão Bolsonaro, e encerradas em 2023, pelo governo Lula. Os chanceleres conversaram também sobre possíveis datas para visitas do presidente brasileiro ao Paraguai e vice-versa. O diálogo entre os chefes de Estado devem ser sobre infraestrutura, energia, segurança pública, defesa e cooperação na alimentação escolar e matéria educacional.