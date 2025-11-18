III Comenda Ariosto Holanda é entregue na Fiec

Homenageados com Comenda Ariosto Holanda / Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC

O Instituto Iracema Digital realizou na manhã desta terça-feira, dia 18, a solenidade de entrega da III Comenda Ariosto Holanda de Ciência, Tecnologia e Inovação, reconhecendo personalidades que têm contribuído de forma relevante para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Ceará. Os homenageados dessa edição foram:

Acrísio Sena, deputado estadual com atuação nas áreas de inclusão digital e inovação educacional;

Guilherme Muchale, economista-chefe e gerente no Observatório da Indústria Ceará, da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec);

Marluce Aires, jornalista especializada em tecnologia e inovação;

jornalista especializada em tecnologia e inovação; Wally Menezes, professor e reitor do Instituto Federal do Ceará (IFCE). A cerimônia foi marcada pela emoção e ocorreu no Auditório Waldyr Diogo, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), reunindo pesquisadores, gestores, empresários, educadores, parlamentares e lideranças do ambiente de inovação cearense. A homenagem reconhece personalidades que têm contribuído de forma relevante para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Ceará. A Comenda Ariosto Holanda é uma das diversas atividades promovidas pelo Iracema Digital, organização sem fins lucrativos surgida em 2019, que articula atores estratégicos do setor de tecnologia, inovação e transformação digital, sob a liderança do professor Mauro Oliveira e do empresário Ricardo Liebmann. Marluce Aires recebe Comenda Ariosto Holanda Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC Pró-reitora Joelia Marques recebe Comenda Ariosto Holanda em nome do professor Wally Menezes Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC Guilherme Muchale recebe Comenda Ariosto Holanda Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC Acrísio Sena recebe Comenda Ariosto Holanda Crédito: Paula Amaral/Sistema FIEC

A premiação Todos os homenageados exaltaram o nome do ex-deputado Ariosto Holanda, especialmente pelo pioneirismo e visão, e por trazer à tona a pauta da ciência e tecnologia em tempos que não se debatia o assunto, cada vez mais em voga nos dias de hoje. A ex-colunista sobre tecnologia e criadora da Feira Infobrasil, a jornalista e escritora Marluce Aires emocionou-se com a homenagem, apontando Ariosto como um parceiro dos tempos em que cobria tecnologia para os veículos de comunicação cearense. "É muita honra receber essa comenda, que significa reconhecimento da minha trajetória profissional. E a luta continua agora para cobrir um vácuo de carência, de cadeirante, porque a deficiência física não limita as pessoas, entendeu? Então eu estou apta a voltar a contribuir com a luta dos cadeirantes, pessoas com deficiência e tudo mais", afirmou ao O POVO, lembrando lutar contra as consequências de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico sofrido em 2017.

Quem recebeu a comenda em nome de Menezes foi a pró-reitora do IFCE, Joélia Marques de Carvalho. "O IFCE se sente honrado por receber esta comenda através do professor Wally", agradeceu Joélia. O economista Guilherme Muchale destacou as inúmeras contribuições de Ariosto Holanda para o desenvolvimento da educação, ciência, tecnologia e inovação no Ceará. "A contribuição dele inestimável e traz ainda mais peso para essa comenda. É uma honra estar aqui recebendo, entendendo que ela também é fruto do esforço de diversas pessoas que trabalharam comigo, trabalham comigo no Observatório da Indústria, no Sistema Fiec. Então, eu recebo de uma maneira muito feliz e com a responsabilidade de buscar contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Ceará", disse ele ao O POVO.