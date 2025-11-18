Home Depot reduz projeções após queda no lucro do 3º tri para US$ 3,6 bilhões

A varejista de materiais para construção e reforma norte-americana reportou lucro líquido de US$ 3,6 bilhões, ou US$ 3,62 por ação, ante US$ 3,65 bilhões, ou US$ 3,67 por ação, no ano anterior.

A Home Depot reportou lucro menor no terceiro trimestre e reduziu sua previsão para o ano todo, diante da incerteza do consumidor, o que afeta a atividade de reformas residenciais nos EUA, e da contínua pressão do mercado imobiliário. O clima também afetou os números da companhia.

O lucro ajustado foi de US$ 3,74 por ação. Analistas esperavam US$ 3,84 por ação, segundo a FactSet.

A ausência de tempestades no período também afetou negativamente o resultado. "Nossos resultados ficaram abaixo das expectativas principalmente devido à ausência de tempestades no terceiro trimestre, o que resultou em uma pressão maior do que a esperada em certas categorias", disse Ted Decker, presidente do conselho, presidente e CEO.

As vendas aumentaram 2,8%, para US$ 41,35 bilhões, enquanto as expectativas eram de US$ 41,15 bilhões. As vendas em mesmas lojas cresceram 0,2%, ficando abaixo da previsão dos analistas de 1,3%.

A empresa revisou para baixo sua previsão de crescimento de vendas comparáveis para o ano todo, estimando um crescimento ligeiramente positivo, em comparação com a previsão anterior de alta de 1%. Analistas projetam um crescimento de vendas comparáveis de 0,9%.