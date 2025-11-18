Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Home Depot reduz projeções após queda no lucro do 3º tri para US$ 3,6 bilhões

Home Depot reduz projeções após queda no lucro do 3º tri para US$ 3,6 bilhões

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Home Depot reportou lucro menor no terceiro trimestre e reduziu sua previsão para o ano todo, diante da incerteza do consumidor, o que afeta a atividade de reformas residenciais nos EUA, e da contínua pressão do mercado imobiliário. O clima também afetou os números da companhia.

A varejista de materiais para construção e reforma norte-americana reportou lucro líquido de US$ 3,6 bilhões, ou US$ 3,62 por ação, ante US$ 3,65 bilhões, ou US$ 3,67 por ação, no ano anterior.

O lucro ajustado foi de US$ 3,74 por ação. Analistas esperavam US$ 3,84 por ação, segundo a FactSet.

A ausência de tempestades no período também afetou negativamente o resultado. "Nossos resultados ficaram abaixo das expectativas principalmente devido à ausência de tempestades no terceiro trimestre, o que resultou em uma pressão maior do que a esperada em certas categorias", disse Ted Decker, presidente do conselho, presidente e CEO.

As vendas aumentaram 2,8%, para US$ 41,35 bilhões, enquanto as expectativas eram de US$ 41,15 bilhões. As vendas em mesmas lojas cresceram 0,2%, ficando abaixo da previsão dos analistas de 1,3%.

A empresa revisou para baixo sua previsão de crescimento de vendas comparáveis para o ano todo, estimando um crescimento ligeiramente positivo, em comparação com a previsão anterior de alta de 1%. Analistas projetam um crescimento de vendas comparáveis de 0,9%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar