Gol identifica acesso não autorizado a sistema da Smiles; 0,04% da base de clientes foi afetada

A investigação continua em curso, segundo comunicado divulgado pela companhia. O pronunciamento destaca, no entanto, que não foram identificados comprometimentos das senhas dos titulares, acesso a dados bancários e cartão de crédito. Os dados também não foram divulgados na internet ou repassados a terceiros até o momento. "As milhas estão seguras e sem alterações indevidas", reforça a Gol.

A Gol identificou, no dia 12 de novembro, um acesso não autorizado a um sistema terceirizado utilizado pela Smiles, programa de fidelidade da companhia. As primeiras evidências indicam que o incidente impactou menos de 0,04% da base de clientes. As informações pessoais que podem ter sido acessadas incluem dados de identificação e de contato, assim como cópia de documentos, como RG e CPF.

Os clientes impactados estão sendo, obrigatoriamente, comunicados por e-mail, informando sobre os tipos de dados pessoais que foram afetados pelo incidente. "A investigação técnico forense foi iniciada de imediato por especialistas independentes e reportamos o fato, de forma proativa e transparente, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)", complementa a empresa.

Orientações aos clientes impactados

O comunicado inclui também orientações aos clientes afetados, já que os riscos relacionados ao incidente envolvem a possibilidade de terceiros utilizarem os dados pessoais obtidos para diferentes finalidades. Sendo assim, a Gol recomenda que os clientes mantenham atenção a contatos que aleguem ser da Smiles e adotem algumas medidas preventivas. Entre elas, nunca compartilhar senhas ou fornecer informações pessoais ou financeiras em resposta a solicitações não verificadas.

Além disso, os clientes devem estar atentos a e-mails, mensagens de texto ou ligações telefônicas, especialmente quando o remetente ou interlocutor afirmar representar a Smiles. A empresa sugere ainda a ativação da autenticação em duas etapas (2FA) sempre que possível, com o uso de aplicativos de autenticação para contas de e-mail e outros serviços online para adicionar uma camada extra de segurança.