Freeport-McMoRan anuncia retomada da mina de Grasberg com produção até 2026
A Freeport-McMoRan retomará gradualmente a produção na mina Grasberg, na Indonésia, a partir do segundo trimestre de 2026, segundo comunicado divulgado hoje. As operações da mina subterrânea Grasberg Block Cave foram suspensas em setembro após um acidente que resultou na invasão de 800 mil toneladas de lama nas instalações, causando sete mortes.
Para 2026, a companhia projeta produção no distrito mineral de Grasberg similar aos volumes estimados para 2025: cerca de 1 bilhão de libras de cobre e 900 mil onças de ouro.
Entre 2027 e 2029, a Freeport projeta produção média anual de aproximadamente 1,6 bilhão de libras de cobre e 1,3 milhão de onças de ouro na região - um aumento de 60% no cobre e 44% no ouro em relação aos níveis de 2025-2026. Fonte: Dow Jones Newswires
