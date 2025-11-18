FGV: IPC-S acelera em quatro das sete capitais pesquisadas na 2ª quadri de novembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de novembro, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,23% para 0,24%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de novembro.

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Brasília (0,37% para 0,55%). Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (0,11% para 0,19%) e São Paulo (0,29% para 0,30%), enquanto houve queda menos intensa em Belo Horizonte (-0,14% para -0,08%). Já Porto Alegre manteve a mesma variação (0,16% para 0,16%).