FGV: IGP-M sobe 0,32% na 2ª prévia de novembro, após cair 0,38% em outubro
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,32% na segunda prévia de novembro, após ter recuado 0,38% na mesma leitura de outubro, divulgou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV).
A volta para o campo positivo foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que passou de queda de 0,63% na segunda prévia de outubro para alta de 0,36% agora. Também houve avanço no Índice Nacional de Custo da Construção (0,21% para 0,27%).
Em contrapartida, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) perdeu força no período, passando de 0,25% para 0,23%.