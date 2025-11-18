Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,3%

Pontos: 156.522,13

Máxima de +0,03% : 157.040 pontos

Mínima de -0,74% : 155.834 pontos

Volume: R$ 23,96 bilhões

Variação em 2025: 30,13%

Variação no mês: 4,67%

Dow Jones: -1,07%

Pontos: 46.091,74

Nasdaq: -1,21%

Pontos: 22.432,85

Ibovespa Futuro: -0,34%

Pontos: 158.225

Máxima (pontos): 158.745

Mínima (pontos): 157.130

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,10

Variação: -0,5%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,99

Variação: +0,33%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,09

Variação: -1,19%

Ambev ON

Preço: R$ 13,74

Variação: -0,15%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,95

Variação: estável

Vale PNA

Preço: R$ 65,02

Variação: -0,31%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,02

Variação: -0,31%

Itausa PN

Preço: R$ 11,84

Variação: -0,67%

Global 40

Cotação: 711,058 centavos de dólar

Variação: -0,25%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3171

Venda: R$ 5,3176

Variação: -0,25%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,43

Venda: R$ 5,53

Variação: -0,25%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3355

Venda: R$ 5,3361

Variação: +0,48%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3800

Venda: R$ 5,4910

Variação: -0,36%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3390

Variação: -0,02%

- Euro

Compra: US$ 1,1579 (às 18h33)

Venda: US$ 1,1579 (às 18h33)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1600

Venda: R$ 6,1610

Variação: -0,24%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3200

Venda: R$ 6,4080

Variação: +0,31%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.066,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,19%

