Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,3%
Pontos: 156.522,13
Máxima de +0,03% : 157.040 pontos
Mínima de -0,74% : 155.834 pontos
Volume: R$ 23,96 bilhões
Variação em 2025: 30,13%
Variação no mês: 4,67%
Dow Jones: -1,07%
Pontos: 46.091,74
Nasdaq: -1,21%
Pontos: 22.432,85
Ibovespa Futuro: -0,34%
Pontos: 158.225
Máxima (pontos): 158.745
Mínima (pontos): 157.130
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,10
Variação: -0,5%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,99
Variação: +0,33%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,09
Variação: -1,19%
Ambev ON
Preço: R$ 13,74
Variação: -0,15%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,95
Variação: estável
Vale PNA
Preço: R$ 65,02
Variação: -0,31%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,02
Variação: -0,31%
Itausa PN
Preço: R$ 11,84
Variação: -0,67%
Global 40
Cotação: 711,058 centavos de dólar
Variação: -0,25%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3171
Venda: R$ 5,3176
Variação: -0,25%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,43
Venda: R$ 5,53
Variação: -0,25%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3355
Venda: R$ 5,3361
Variação: +0,48%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3800
Venda: R$ 5,4910
Variação: -0,36%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3390
Variação: -0,02%
- Euro
Compra: US$ 1,1579 (às 18h33)
Venda: US$ 1,1579 (às 18h33)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1600
Venda: R$ 6,1610
Variação: -0,24%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3200
Venda: R$ 6,4080
Variação: +0,31%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.066,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,19%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente