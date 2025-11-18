Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Encomendas à indústria nos EUA sobem 1,4% em agosto ante julho

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
As encomendas à indústria nos Estados Unidos subiram 1,4% em agosto ante julho, a US$ 612,0 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O resultado, porém, veio um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,5% no período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas tiveram alta de 0,1% na comparação mensal de agosto.

Sem a categoria de defesa, as encomendas apresentaram avanço de 0,9% no mesmo intervalo.

EUA

