Dólar volta a subir por cautela externa e de olho em Comef, Master e PF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que para o Banco Central ter liquidado extrajudicialmente o Banco Master, o processo contra a instituição financeira deve ser robusto. Ele não quis fazer mais comentários por ser um assunto do BC, mas declarou que a Fazenda dará suporte às consequências se houver.

O dólar no mercado à vista e os juros futuros voltam a subir nesta terça-feira, 18, em meio à cautela internacional. Investidores estão de olho também na reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central e nos desdobramento da liquidação extrajudicial do Banco Master e da operação da Polícia Federal contra crimes financeiros. No radar dos investidores estão ainda os leilões do Tesouro de NTN-B e LFT (11h) e um discurso do diretor do Federal Reserve Michael Barr (12h30) em dia de agenda esvaziada.

O dono do Master Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, e a Justiça determinou o afastamento do presidente do BRB por negócio com o Master. Nomeada liquidante do Master, a EFB Regimes Especiais de Empresas terá de levantar todos os ativos e passivos da instituição financeira liquidada nesta manhã pelo Banco Central.

A Mastercard os segue engajada nas conversas sobre a venda do Will Bank. A liquidação extrajudicial do Banco Master não alterou a disposição da empresa de apoiar financeiramente a aquisição, a depender do comprador.

No campo da inflação, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,32% na segunda prévia de novembro, após ter recuado 0,38% na mesma leitura de outubro, segundo a FGV. Já o IPC-S acelerou em quatro das sete capitais na segunda quadrissemana de novembro. No geral, o índice passou de alta de 0,23% para 0,24% entre a primeira e a segunda leitura do mês.

No mercado cambial, após se fortalecer e romper recentemente os R$ 5,30, o real tende a enfrentar mais dificuldades. O aumento sazonal de remessas de dólar ao exterior em dezembro, a expectativa de cortes maiores de juros pelo BC e a volatilidade da corrida presidencial em 2026 podem reduzir o apelo da moeda.